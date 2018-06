Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrrad gestohlen

LPI-SLF: Fahrrad gestohlen

Saalfeld - Ein Fahrrad stahlen Unbekannte am Donnerstagnachmittag in Saalfeld. Gegen 16.30 Uhr stellte eine junge Frau ihr Mountainbike vor einer Spielothek in der Köditzgasse ab und sicherte es mit einem Seilschloss. Als sie nach eigenen Angaben nur wenige Minuten später zurückkehrte, fehlte jede Spur von dem Fahrrad. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Mountainbike der Marke Ghost. Hinweise zu tatverdächtigen Personen und zum Verbleib des Rades nehmen die Saalfelder Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

