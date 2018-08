Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrradfahrer bei ...

LPI-SLF: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall getötet

Saalfeld - Ein Fahrradfahrer wurde am Freitagmorgen in Saalfeld bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 22-Jährige soll laut ersten Zeugenaussagen gegen 05.15 Uhr versucht haben, mit seinem Fahrrad die Kulmbacher Straße in Höhe der Fußgängerbrücke zum Schokoladenwerk zu queren. Als der junge Mann aus Richtung Bahnunterführung quer über die B85 fuhr, kam aus Richtung Saalfeld ein LKW, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte und so mit dem Radfahrer kollidierte. Nach bisherigen Aussagen soll der Radler ohne Beleuchtung und in dunkler Kleidung unterwegs gewesen sein. Er starb an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Zur Bergung und Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße bis etwa 07.45 Uhr gesperrt. Die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld ermitteln nun zum genauen Unfallablauf und suchen weitere Zeugen. Insbesondere werden mehrere Personen gesucht, die sich zur Unfallzeit in einer nahen Bushaltestelle aufhielten und somit wichtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

