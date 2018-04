Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

LPI-SLF: Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Schleiz, Saale-Orla-Kreis - Am Montag gegen 13:40 Uhr befuhr ein 29 jähriger Fahrradfahrer die Industriestraße in Richtung Stadtmitte. Nach der Unterführung der BAB 9 kam er in einer Linkskurve nach rechts an den Bordstein und stürzte. Da er keinen Helm trug, zog er sich hierbei eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden zu. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus versorgt werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

