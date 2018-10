Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrradfahrer fällt in Teich ...

LPI-SLF: Fahrradfahrer fällt in Teich und verletzt sich

Sonneberg - Durch eine Anwohnerin der Lindenstraße wurde die Polizei am Dienstagmorgen gegen 06:20 Uhr darüber informiert, dass ein Mann mit dem Fahrrad in einen Teich gefallen ist. Der 58-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Lindenstraße aus Richtung Sonneberg in Richtung Neustadt und wollte auf Höhe des Dorfteiches einem die Straße querenden Marder ausweichen. Dabei blieb er mit der Pedale seines Fahrrades an einem Stein hängen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Teich. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

