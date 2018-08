Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrradfahrer stürzt und ...

LPI-SLF: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis - Am Freitag gegen 10:15 Uhr fuhr ein 77-jähriger Mann mit seinem Fahrrad von Schönbrunn in Richtung Bad Lobenstein. Auf einer Gefällestrecke kam er ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann gab Kreislaufprobleme als Auslöser des Sturzes an. Er zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrrades durch die Polizisten vor Ort wurde festgestellt, dass das Fahrrad in einem schlechten Zustand war. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Zustand des Fahrrades ebenfalls unfallursächlich war.

