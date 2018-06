Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrtauglichkeit bei ...

LPI-SLF: Fahrtauglichkeit bei Autofahrerin überprüft

Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt - Eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz handelte sich in den frühen Donnerstagmorgenstunden eine 57-Jährige in der Wirbacher Straße ein. Gegen 03:40 Uhr wurde die Autofahrerin gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 0,73 Promille ermittelt. In der Dienststelle wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Nach dem Abschluss der Maßnahmen wurde der Frau die Führung eines Kfz bis zur Ausnüchterung untersagt.

