Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrzeug beschädigt

LPI-SLF: Fahrzeug beschädigt

Saalfeld-Rudolstadt - In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde in der Oststraße in Rudolstadt ein Pkw beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten den rechten Außenspiegel eines abgeparkten silbernen Ford Focus. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

