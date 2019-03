Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrzeug prallt gegen Baum

LPI-SLF: Fahrzeug prallt gegen Baum

Langenbuch, Saale-Orla-Kreis - Am Dienstag gegen 10:30 Uhr fuhr ein 81-jähriger mit seinem Dacia von Langenbuch in Richtung Mühltroff. Ausgangs einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

