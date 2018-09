Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrzeuge gestohlen

LPI-SLF: Fahrzeuge gestohlen

Saalfeld - Am Freitag den 31.08.2018 kam es im Bereich des Inspektionsdienstes Saalfeld zu gleich zwei Fahrzeugdiebstählen. In Bad Blankenburg, Am Hainberg, wurde durch unbekannte Täter ein schwarzes E-Bike der Marke Giant entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrrad im Carport auf seinem Grundstück abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Nachdem der oder die Täter die massive Kette durchtrennt hatten, entfernten sie sich mit dem E-Bike in unbekannte Richtung.

Der Zweite Diebstahl ereignete sich in Saalfeld. In diesem Fall wurde ein silberner Elektroroller der Marke ChongQing entwendet. Der Besitzer hatte sein Kfz auf dem Parkplatz vor der Schokoladenfabrik abgestellt. Als der Geschädigte seine Schicht beendet hatte und den Heimweg antreten wollte, stellte er den Diebstahl seines Fahrzeuges fest. Derzeit gibt es keine Hinweise zu dem oder den Tätern. In beiden Sachverhalten bittet die Landespolizeiinspektion Saalfeld um Ihre Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671-560 entgegen.

