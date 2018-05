Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrzeugführer mit 2,58 Promille

LPI-SLF: Fahrzeugführer mit 2,58 Promille

Schleiz, Saale-Orla-Kreis - Am Freitag gegen 19:00 Uhr erhielt die PI Saale-Orla die Mitteilung, dass am EDEKA in Schleiz ein stark alkoholisierter Mann beabsichtigt mit seinem Fahrzeug zu fahren. Die eingesetzten Beamten stellten den 54-jährigen Mann vor Ort fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen und zwei Blutentnahmen im Krankenhaus durchgeführt, da der Mann angab am EDEKA ebenfalls Alkohol getrunken zu haben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

