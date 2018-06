Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fahrzeugführer unter ...

LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss in Triptis

Saalfeld - Am Sonntagmorgen, gegen 01:35 Uhr, wurde in Triptis ein Pkw-Fahrer (37 Jahre, männlich, deutsch) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte sich der Mann provzierend und sehr unkooperativ. Dies führte soweit, als das sich der Mann kurzzeitig in seinem Fahrzeug selbst einsperrte, um den Kontrolltätigkeiten der Polizei zu entgehen. Nachdem dem Mann aus dem Fahrzeug geholfen wurde, sollte mit diesem aufgrund von drogentypischen Auffallerscheinungen ein Drogenvortest durchgeführt werden. Da dieser jedoch abgelehnt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Im Blutgutachten wird sich zeigen, ob der Verdacht begründet war. Im Anschluss wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

