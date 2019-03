Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Falsche Polizistin am Telefon

LPI-SLF: Falsche Polizistin am Telefon

Titschendorf, Saale-Orla-Kreis - Am Vormittag des 28.02.2019 erhielt eine Frau aus Titschendorf (82, w, deutsch) einen Telefonanruf einer angeblichen Beamtin der Kriminalpolizei. Diese äußerte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und ein Rucksack mit Inhalt aufgefunden worden sein soll. Auf einem Schreibblock soll dann der Name der Angerufenen vermerkt gewesen sein. Außerdem sollen in ihrem Hause Wertgegenstände, Gold und Bargeld vorhanden sein. Als die angerufene Frau dies verneinte, wurde das Gespräch durch die angebliche Polizistin beendet.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx