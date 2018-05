Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fehler beim Abbiegen

LPI-SLF: Fehler beim Abbiegen

Pößneck - Am 08.05.2018 gegen 16:50 Uhr kam in Pößneck an der Kreuzung Neustädter Straße/ Jenaer Straße ("Chausseehauskreuzung")zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein 66- jähriger Audi- Fahrer bog von der Jenaer Straße nach rechts in die Neustädter Straße ein. Hierbei übersah er einen 62- jährigen Suzuki- Fahrer, der die Neustädter Straße stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 2500,- EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei PI Saale- Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx