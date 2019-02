Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Festbrennstoffofen gerät in ...

LPI-SLF: Festbrennstoffofen gerät in Brand

Oettersdorf, Saale-Orla-Kreis - Am Freitag gegen 15:45 Uhr hörte ein 53-jährige Hausbesitzer in der Schleizer Straße einen Knall und begab sich nach draußen. Hier nahm er Rauch aus dem Nebengebäude wahr und verständigte die Feuerwehr. Es stelte sich heraus, dass der Festbrennstoffofen in Brand geraten war. Den Brand konnte der Hausbesitzer selbst mit dem Feuerlöscher löschen, noch bevor die Feuerwehr vor Ort eintraf. Es enstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

