Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Feststellung Trunkenheitsfahrt

Schleiz - Am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr erreichte die PI Saale-Orla eine Mitteilung über eine stark alkoholisierte Person, welche die Ortslage Langenbach in Richtung Schleiz per Pkw verlässt. Die Beamten konnten den blauen Kombi im Gewerbegebiet Schleiz ausfindig machen, stoppen und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der 36-jährige deutsche pustete einen Atemalkoholkonzentration von 2.10 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt, der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des gebürtigen Ebersdorfers sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus Schleiz durchgeführt.

