Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Feststellung Trunkenheitsfahrt

LPI-SLF: Feststellung Trunkenheitsfahrt

Möschlitz - Am Freitag, den 17. August 2018 stellten die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 14:00 Uhr einen stark alkoholisierten Fahrzeugführer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Ziegenrücker Straße in Möschlitz fest. Der 47-jährige Crispendrofer wies einen Atemalkoholwert von 1.76 Promille auf. Daraufhin wurde dem gebürtigen Schleizer die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutennahme im Krankenhaus Schleiz durchgeführt.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx