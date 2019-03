Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Feuer entzündet und Gleise ...

LPI-SLF: Feuer entzündet und Gleise betreten

Quittelsdorf - Zeugen alarmierten am Dienstagnachmittag die Polizei, als sie bei Quittelsdorf ein Feuer in Waldnähe bemerkten. Gegen 16.30 Uhr soll ein zunächst unbekannter junger Mann unweit der Bahngleise zwischen Quittelsdorf und Rottenbach ein Feuer auf einer Wiese entfacht haben. Die alarmierte Feuerwehr löschte wenig später eine Feuerstelle von ca. einem Quadratmeter Ausmaß, in der offenbar Müll und Papier verbrannt wurde. Anhand der Zeugenschilderungen konnten Polizeibeamte zeitgleich einen tatverdächtigen Mann stellen. Der 20-jährige Lybier soll laut Zeugenaussagen von dem Feuer zu Fuß auf den Bahngleisen in Richtung Bad Blankenburg geflüchtet sein. Die Beamten erhoben die Personalien des Asylbewerbers und fertigten Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen ihn.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx