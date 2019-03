Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Feuerwehr löscht Brand vor ...

LPI-SLF: Feuerwehr löscht Brand vor Wohnhaus

Sonneberg - Zum Glück rechtzeitig konnte die Feuerwehr letzte Nacht mehrere brennende gelbe Säcke und eine Mülltonne an einem Wohnhaus in Sonneberg löschen. In der Rathenaustraße hatten Anwohner gegen 22.30 Uhr das Feuer vor dem Gebäude bemerkt und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort und löschten die Flammen. So konnten sie ein weiteres Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindern. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Trotzdem entstanden an der Hausfassade, einem Kellerfenster sowie der Mülltonne Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Da eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, suchen die Beamten nun dringend Zeugen, die Sonntagnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Rathenaustraße bemerkten. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx