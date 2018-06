Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Feuerwehrfahrzeug kollidiert ...

LPI-SLF: Feuerwehrfahrzeug kollidiert mit Ballenpresse

Uhlstädt - Ein Feuerwehrfahrzeug und eine von einem Traktor gezogene Ballenpresse kollidierten am Mittwochabend in der Jenaischen Straße in Uhlstädt. Gegen 18.30 Uhr war die örtliche Feuerwehr mit ihrem Unimog-Löschfahrzeug in Richtung Rudolstadt unterwegs. Gleichzeitig kam an der dortigen Engstelle ein 32-jähriger Mann mit seinem Traktor entgegen. Obwohl beide Fahrer schilderten, ganz rechts gefahren zu sein, kam es zu einer seitlichen Berührung. Hierbei stieß der Mercedes gegen ein Rad der Ballenpresse und riss dieses ab. Nach ersten Schätzungen entstanden dabei Sachschäden in Höhe von ca. 1000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

