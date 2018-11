Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Freitagnacht zahlreiche ...

LPI-SLF: Freitagnacht zahlreiche Einsätze im Saalfelder Stadtgebiet

Saalfeld - Zahlreiche Polizeieinsätze verursachten zumeist alkoholisierte Personen Freitagnacht in und um die Saalfelder Innenstadt. Gegen 20.00 Uhr schlugen Unbekannte in der Klostergasse ein Fenster eines Mehrfamilienhauses ein. Bewohner sahen in Tatortnähe noch eine Gruppe teilweise alkoholisierter Jugendlicher vorbeiziehen. Ein Täter konnte bisher jedoch noch nicht identifiziert werden. Ein Verkehrszeichen rissen Unbekannte gegen 21.15 Uhr in der Thomas-Müntzer-Straße aus seiner Verankerung. Ein Zeuge bemerkte kurze Zeit später eine Gruppe von etwa 10 verdächtigen Personen mit Schild und Schildermast von der Fingersteinstraße in Richtung Watzenbach rennen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die vermutlich alkoholisierten Täter offenbar ein Haltverbotsschild samt Träger und konnten zu Fuß damit entkommen. Zu beiden Taten werden jetzt weitere Zeugen gesucht. Gegen 23.50 Uhr meldeten Zeugen einen volltrunkenen jungen Mann in der Reschwitzer Straße, der allein offenbar nicht mehr laufen konnte. Zum Glück für den Herrn fanden sich mehrere seiner Freunde ein, die den 33-jährigen (deutsch) sicher stützten und nach Hause begleiteten. So blieb ihm die Fahrt im Streifen- oder Rettungswagen erspart. Weniger Glück besaß ein alkoholisierter Radfahrer gegen 23.40 Uhr in der Rudolstädter Straße. Er radelte mit 1,98 Promille Atemalkohol über den Gehweg und wurde durch Polizeibeamte aus dem Verkehr gezogen. Es folgten eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 31-jährigen Deutschen. Gegen 01.00 Uhr ertappten Polizisten in der Oberen Straße einen 37-Jährigen, der diverse Schilder und Schaufenster mit Aufklebern versah. Die Beamten kontrollierten den Mann und stellten bei ihm weitere Aufkleber fest. Gegen den Deutschen wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen unerlaubten Plakatierens gefertigt. Die Beamten stellten die Sticker sicher und erhoben die Personalien des Saalfelders. Gleich mehrere Strafanzeigen kassierte gegen 01.30 Uhr ein offenbar berauschter Mann am Klubhaus der Jugend. Der 30-jährige wurde nach aggressiven Auftretens in der dortigen Konzertveranstaltung durch den Sicherheitsdienst aus dem Saal gewiesen. Vor dem Objekt gab es dann eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den Securitymitarbeitern. Als Polizisten schlichten wollten, ging der alkoholisierte 30-Jährige (deutsch) auch die Beamten an. Er beschimpfte und beleidigte diese und versuchte anschließend, diese zu treten. Deshalb nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam und gaben ihm in einer Zelle bis zum Morgen ausreichend Gelegenheit, sich zu beruhigen und seinen Rausch auszuschlafen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,07 Promille. Da die Beamten bei ihm auch noch Cannabis fanden, wird nun wegen des Verdachts des Widerstandes, der Beleidigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Eine weitere Strafanzeige bekam auch ein verdächtiger Mann (deutsch), der gegen 01.50 Uhr mehrere Polizeibeamte in der Judengasse beleidigt. Der 35-Jährige schrie in Richtung einer vorbeifahrenden Streifenbesatzung beleidigende Äußerungen. Deshalb erhoben die Beamten im Anschluss seine Personalien und fertigten eine Anzeige wegen Beleidigung.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx