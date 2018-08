Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Freiwilliger Besuch bei der ...

LPI-SLF: Freiwilliger Besuch bei der Polizei endet in der Justizvollzugsanstalt

Sonneberg - Für einen 22-Jährigen endete der Besuch der Sonneberger Polizeiinspektion am Donnerstag schließlich mit der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Er war mit seinem Kumpel in der Dienststelle erschienen, um Anzeige zu erstatten. Bei der Überprüfung seiner Personalien fiel den Beamten auf, dass der Mann zur Festnahme gesucht wird. So wurde er umgehend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht und verbüßt dort nun 3 Wochen Jugendarrest.

