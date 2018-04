Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fundunterschlagung

LPI-SLF: Fundunterschlagung

Neuhaus am Rennweg - Bei einem Einkauf in einem Markt in der Robert-Koch-Straße legte eine Kundin bereits am Donnerstag, 05.04.2018, gegen 12:30 Uhr ihre Geldbörse (Farbe rot) am Milchregal ab und vergaß diese wieder mitzunehmen. Als sie das Fehlen bemerkte und zurückging, war die Geldbörse bereits nicht mehr auffindbar. Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Geldbörse machen können, melden sich bitte bei der PI Sonneberg.

