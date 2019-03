Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Fußgänger von Pkw überrollt ...

LPI-SLF: Fußgänger von Pkw überrollt und tödlich verletzt

Saalfeld - Eine 22-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Abend mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Saalfeld von der Puschkinstraße kommend in Richtung Bahnhof. Zu diesem Zeitpunkt lag ein 69-jähriger Fußgänger auf der Fahrbahn, welchen die junge Frau nicht wahrnahm und überrollte. Der Fußgänger erlitt hierbei tödliche Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle. Die Bahnhofstraße war während der Unfallaufnahme für beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei Saalfeld und Staatsanwalstschaft Gera haben die Ermitltungen zu dem genauen Unfallhergang aufgenommen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx