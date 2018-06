Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Gas ausgeströmt

LPI-SLF: Gas ausgeströmt

Rudolstadt - Feuerwehr und Polizei kamen am Wochenende in Rudolstadt zum Einsatz, als aus einem gasbetriebenen Fahrzeug Flüssiggas austrat. Zeugen bemerkten am Samstagnachmittag ausströmendes Gas aus einem auf dem Parkplatz vor dem Freizeitbad abgestellten Volkswagen. Prüfungen der Feuerwehr ergaben, dass der Gastank des Sharans offenbar ein Leck besaß und durch die Kälteentwicklung des austretenden Treibstoffs bereits eine Eisschicht unter dem Fahrzeug entstanden war. Mitarbeiter des Bades und die Feuerwehr sperrten wegen möglicher Explosionsgefahr daraufhin die Parkflächen um den PKW ab. Außerdem mussten Badegäste zeitweise einen seitlichen Nebeneingang nutzen, da das defekte Fahrzeug unweit des Hauptzugangs stand. Die Kameraden der Feuerwehr kühlten den Gastank und ließen das Gas in der Nacht zum Sonntag durch das Leck kontrolliert ausströmen. Um unnötige Gefährdungen und Behinderungen der Badegäste zu vermeiden, schoben Feuerwehrkräfte das Fahrzeug unter Vollschutz zwischenzeitlich in einen Randbereich des Parkplatzes. Dort kam am Sonntag ein hinzu gezogener Techniker zum Einsatz, der am Sonntagnachmittag das verbliebene Restgas aus dem defekten Tank abließ. Danach wurde das Fahrzeug gefahrlos an den Eigentümer übergeben. Die genaue Ursache des Lecks ist derzeit noch unklar.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx