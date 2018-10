Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Gefährliche Körperverletzung ...

LPI-SLF: Gefährliche Körperverletzung nach Kirmes-Veranstaltung

Langenorla - Am Mittwochmorgen gegen 4:30 Uhr wurde eine 41-jährige gebürtige Berlinern auf dem Heimweg von der Kirmes in Langenorla von einer 30-jährigen Frau körperlich angegriffen und verletzt. Nachdem die Geschädigte nach mehreren Schlägen zu Boden ging, trat die Beschuldigte aus Langenorla mit dem beschuhtem Fuß nach ihrem Kopf und Oberkörper. Ein Zeuge konnte die beiden Frauen trennen und weitere Angriffe verhindern. Schließlich wurde die Geschädigte in Krankenhaus nach Jena transportiert und gegen die Beschuldigte Strafanzeige erstattet.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx