Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Gefährlicher Eingriff in den ...

LPI-SLF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Pößneck - Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr kam es in der Fußgängerzone im Stadtzentrum Pößneck zu einem mutwillig herbeigeführten Verkehrsunfall einer Mopedfahrerin. Die 16-jährige gebürtige Pößneckerin fuhr mit Schrittgeschwindigkeit durch den verkehrsberuhigten Bereich der Fußgängerzone als ein 20-jähriger Pößnecker die Mopedfahrerin während der Fahrt am Hals Packte, sodass sie die Kontrolle über das Kraftrad verlor und mit einer Filialenfassade kollidierte. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Pößneck verbracht. An der Fassade und am Moped entstand Sachschaden. Gegen den mehrfach vorbestraten Täter wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

