Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Gelbe Säcke angezündet

LPI-SLF: Gelbe Säcke angezündet

Saalfeld - Mehrere gelbe Säcke steckten Unbekannte in der vergangenen Nacht in Saalfeld in Brand. Zeugen bemerkten gegen Mitternacht drei brennende Säcke in Altsaalfeld, in der Lachenstraße und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Wenig später waren die Kameraden der Remschützer Feuerwehr vor Ort und löschten den Brand, bevor größere Sachschäden entstanden. An einem Hoftor und einer Mauer entstanden nach ersten Schätzungen Schäden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht dringend Zeugen. Wer Hinweise zu tatverdächtigen Personen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

