Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Kamsdorf - Am Samstag wurde in der Kaulsdorfer Straße in Kamsdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 9 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Spitzenreiter war ein Kradfahrer mit gemessenen 86 km/h. Gleichzeitig wurden 5 Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Handyverstoß geahndet.

