Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Graffiti an Brückenpfeiler ...

LPI-SLF: Graffiti an Brückenpfeiler und Gebäude gesprüht

Harra/Lemnitzhammer, Saale-Orla-Kreis - Am Donnerstag stellte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich Lemnitzhammer in Richtung Harra mehrere Graffiti fest. Diese wurden an zwei Brückenpfeilern des Eisenbahnviaduktes, Leitpfosten und Gebäuden aufgebracht. Es wurden Buchstaben- und Zahlenkombinationen in roter und blauer Farbe aufgesprüht. Die Polizeiinspektion Saale-Orla sucht Zeugen, welche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter 03663/4310 zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx