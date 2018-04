Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Graffiti an Bushaltestelle

LPI-SLF: Graffiti an Bushaltestelle

Wernburg - Im Zeitraum vom 31.03.2018 zum 01.04.2018 brachten der oder die Täter in Wernburg in der Schleizer Straße mehrere Graffiti an einer Bushaltestelle an. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter Tel.: 03663-4310 entgegen.

