Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Graffiti-Schmierer in ...

LPI-SLF: Graffiti-Schmierer in Pößneck festgestellt

Pößneck, Saale-Orla-Kreis - Am Freitag gegen 21:00 Uhr informierte ein Anwohner die Polizei, dass eine Gruppe Jugendliche einen Verteilerkasten in der Tuchmacherstraße beschmiert und mit Aufklebern versehen haben sollen. Durch die eingesetzten Beamten wurden 5 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 23 Jahre am unteren Bahnhof festgestellt. Bei ihnen wurden Utensilien gefunden, welche zur gemeldeten Sachbeschädigung passen könnten. Eine Tatbeteiligung wird nun ermittelt. Knapp zwei Stunden später informierte der Anwohner erneut die Polizei, dass nun eine Person Hauswände beschmieren soll. Dieser soll anschließend in ein Fahrzeug gestiegen sein. Die eingesetzten Beamten konnten bei einer Fahrzeugkontrolle die Person feststellen. Dessen Hände waren mit Farbe verschmutzt. Bei dem 19 Jährigen handelte es sich um einen aus der Gruppe zuvor. Im Rahmen anschließender Ermittlungen konnten Graffiti u.a. an AOK, Netto und weiteren Objekten im Stadtgebiet festgestellt werden, welche mit der gleichen Farbe, wie sie der junge Mann an den Händen hatte, gesprüht wurden. Gegen den 19 Jährigen wird nun wegen mehreren Fällen der Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt.

