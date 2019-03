Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Granitborde entwendet

LPI-SLF: Granitborde entwendet

Oberböhmsdorf - Granitbordsteine stahlen Unbekannte aktuell in Oberböhmsdorf. Die Diebe begaben sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagabend auf ein Privatgrundstück im Marktsteig. Dort ließen sie etwa 80 Granitborde im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Auf Grund der Menge und des hohen Gewichtes der Steine müssen die Täter einen LKW oder Anhänger zum Abtransport genutzt haben. Die Schleizer Polizei ermittelt in diesem Falle wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder Fahrzeugen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03663/4310 in Polizeiinspektion Saale-Orla.

