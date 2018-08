Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Hausfassade besprüht

LPI-SLF: Hausfassade besprüht

Rudolstadt - In der Nacht zum Mittwoch besprühten bislang unbekannte Täter die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Schwarzburger Chaussee mit verschiedenen Schriftzügen, so dass ein Schaden von zirka 750 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter Telefon 03671-560 bei der Saalfelder Polizei zu melden.

