Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Herrenloses Boot sorgt für ...

LPI-SLF: Herrenloses Boot sorgt für Feuerwehr-und Polizeieinsatz

Saalburg-Ebersdorf - Am Nachmittag des 07.07.2018 meldete ein Passant ein herrenlos treibendes Paddelboot in der Wetterabucht in der Nähe der "Steinernen Rose". Aufgrund der unklaren Situation suchten die Feuerwehr Saalburg, ein Hubschrauber der Polizei und mehrere Streifenwagen weiträumig das Gebiet ab. Nach über zwei Stunden wurde die Suche jedoch eingestellt, da weder das beschriebene Paddelboot noch hilfesuchende Personen im dortigen Bereich festgestellt werden konnten.

