Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: In den Graben gerutscht

Saalfeld - In den Straßengraben rutschte am Dienstagabend ein Autofahrer bei Saalfeld. Der 68-Jährige befuhr gegen 18.00 Uhr die B281 von Saalfeld in Richtung Arnsgereuth. In einer Linkskurve verlor er bei winterglatten Fahrbahnverhältnissen offenbar die Kontrolle über seinen Audi. Der PKW rutschte nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben. Dabei entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings musste sein Wagen durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

