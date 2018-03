Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: In einer Schneeverwehung die ...

LPI-SLF: In einer Schneeverwehung die Kontrolle verloren

Lehesten - In einer Schneeverwehung verlor ein Autofahrer am Dienstagnachmittag bei Lehesten die Kontrolle über seinen PKW. Gegen 15.45 Uhr war der Mann auf der Landstraße L1096 von der Landesgrenze in Richtung Lehesten unterwegs. Als er mit seinem Ford plötzlich in eine Schneewehe auf der Fahrbahn geriet, kam er ins Rutschen und landete im Straßengraben. Dabei wurde an seinem Fiesta unter anderem die Stoßstange beschädigt und es entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von ca. 500 Euro. Zum Glück blieb der 41-jährige Fahrer unverletzt.

