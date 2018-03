Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Jugendliche von Motorrad ...

LPI-SLF: Jugendliche von Motorrad gestürzt

Saalfeld - Schwere Verletzungen erlitt eine Jugendliche am Sonntagnachmittag bei Saalfeld, als sie während der Fahrt vom Motorrad ihres Vaters stürzte. Die 16-Jährige saß gegen 16.30 Uhr als Sozia hinter ihrem Vater, als dieser mit seiner Kawasaki auf der B281 von Saalfeld in Richtung Unterwellenborn fuhr. Laut Zeugenaussagen soll der 54-Jährige dort mit hoher Geschwindigkeit mehrere PKWs überholt haben, wobei die junge Frau auf dem Rücksitz offenbar den Halt verlor, von der Maschine fiel und auf die Fahrbahn stürzte. Mit schweren Verletzungen kam sie per Rettungswagen zu weiteren Behandlung in ein Saalfelder Klinikum. Gegen ihren Vater wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

