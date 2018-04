Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Junge Motorradfahrerin ...

LPI-SLF: Junge Motorradfahrerin kollidiert mit Kleintransporter

Judenbach - Glück im Unglück besaß eine junge Motorradfahrerin gestern Abend bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sonneberg. Die 17-Jährige befuhr mit ihrer Yamaha die Landstraße zwischen Jagdshof und Heinersdorf. In einer scharfen Rechtskurve verlor die junge Dame offenbar die Kontrolle über ihre Maschine und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Trotz des Zusammenstoßes und des folgenden Sturzes der jungen Frau, erlitt diese nach jetzigen Informationen nur leichte Verletzungen. Sie kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus, konnte dieses nach einer ambulanten Behandlung jedoch zwischenzeitlich wieder verlassen. Nach ersten Schätzungen entstanden an dem Leichtkraftrad und dem Kleintransporter Sachschäden in Höhe von ca. 3000 Euro.

