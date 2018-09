Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Kind bei Unfall schwer verletzt

LPI-SLF: Kind bei Unfall schwer verletzt

Lauscha - Am Freitag, 31.08.2018, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Lauscha ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10 jähriges Kind schwer verletzt wurde. Das Kind spielt zunächst mit einem weiteren Kind neben der Straße. Die Fahrzeugführerin erkannte die spielenden Kinder und verlangsamte ihre Fahrt. Plötzlich lief das Mädchen unvermittelt auf die Straße. Die Fahrerin des Pkw konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Auf Grund der Verletzungen wurde die 10 Jährige in mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme bestand glücklicherweise keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

