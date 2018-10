Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Kleinkraftfahrer schwer verletzt

LPI-SLF: Kleinkraftfahrer schwer verletzt

Hirschberg, Saale-Orla-Kreis - Am 02.10.2018 gegen 12:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleinkraftrades Simson (15, m, deutsch) die Marktstraße in Richtung Lobensteiner Straße. Zeitgleich näherte sich ein Pkw Fiat auf der vorfahrtsberechtigten Straße aus Richtung Kulturhaus kommend. Der Fahrer des Kleinkraftrades fuhr nach ersten Erkenntnissen ohne Reaktion in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem Pkw Fiat zusammen. Dabei prallte er mit seinem Kopf gegen den Pkw. Er wurde anschließen schwer verletzt in ein Klinikum verbracht. Der Fahrer des Pkw (44, m, deutsch) blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 4.500,- Euro geschätzt.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx