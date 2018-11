Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Kollision beim Abbiegen

LPI-SLF: Kollision beim Abbiegen

Tanna / B 282, Saale-Orla-Kreis - Am 09.11.2018 gegen 12:45 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Daewoo (63, m, deutsch) die B 282 aus Richtung Mühltroff kommend in Richtung Schleiz. Am Abzweig Tanna/Unterkoskau bog er nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw VW. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.

