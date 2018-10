Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Kollision im Kreuzungsbereich

LPI-SLF: Kollision im Kreuzungsbereich

Pößneck, Saale-Orla-Kreis - Am 20.10.2018 gegen 20:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Skoda (40, w, tschechisch) die Jenaer Straße aus Richtung Kleindembach kommend. An der Kreuzung Neustädter Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw Ford. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Hierbei wurde der Pkw Ford an eine Straßenlaterne gedrückt, welche im Nachgang entfernt werden musste. Es kam zu einer etwa einstündigen Sperrung der Fahrbahn sowie zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird gesamt auf ca. 27.000,- Euro geschätzt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

