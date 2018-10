Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Kollision Pkw - Hund

LPI-SLF: Kollision Pkw - Hund

Saalfeld / Katzhütte - Am Abend des vergangenen Freitags ereignete sich um 19:20 Uhr ein Verkehrsunfall in Katzhütte. Ein 32-jähriger Mann befuhr die Neuhäuser Straße aus Richtung Goldisthal kommend mit seinem Pkw, als plötzlich ein Hund auf die Straße lief. Der Fahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, um ein Zusammenstoß mit dem Hund zu vermeiden. Dies konnte jedoch leider nicht mehr verhindert werden. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Hund überlebte die Kollision schwer verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro am Auto des Mannes.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx