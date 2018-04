Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Kollision zwischen ...

LPI-SLF: Kollision zwischen Kleinkraftrad und Reh

Oettersdorf / L3002, Saale-Orla-Kreis - Am 03.04.2018 gegen 20:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Kleinkraftrades Simson (15, w, deutsch) in einer Gruppe die L3002 zwischen Oettersdorf und Tegau. Als plötzlich mehrere Rehe die Fahrbahn querten leitete die Fahrerin noch eine Gefahrbremsung ein, konnte eine Kollision mit einem der Rehe jedoch nicht verhindern. Dabei stürtzte sie zusammen mit ihrer Sozia (14, w, deutsch). Beide wurden leicht verletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx