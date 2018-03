Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Kollision zwischen Auto und ...

LPI-SLF: Kollision zwischen Auto und Fußgängerin

Sonneberg - In der Köppelsdorfer Straße in Höhe eines Einkaufsmarktes kam es heute zu einem Unfall, bei dem ein Pkw und ein Fußgänger beteiligt waren. Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi in der Köppelsdorfer Straßen aus Richtung Innenstadt kommend. An der Kreuzung zur Ernst-Moritz-Arndt-Straße ordnete sie sich in die Linksabbiegerspur ein und bog dann ab. In der Zeit überquerte eine 58-Jährige zu Fuß an der Fußgängerampel die Köppelsdorfer Straße und wurde dabei von der Autofahrerin übersehen. Das Auto kollidierte mit der Fußgängerin, die dadurch leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie ins Sonneberger Krankenhaus. Am Mitsubishi entstand geringer Sachschaden.

