Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Kripo Saalfeld bittet um ...

LPI-SLF: Kripo Saalfeld bittet um Zeugenhinweise zu Vermisstenfall

Saalfeld, Jena, Erfurt - Seit Montagnacht wird die 16-jährige Celin Heinicke aus Saalfeld vermisst. Das Mädchen verließ am Montagnachmittag die elterliche Wohnung und gab an, sich mit Freunden treffen zu wollen. Seitdem ist die Gesuchte unbekannten Aufenthaltes. Derzeit gibt es Hinweise, dass Celin am Montagabend möglicherweise mit dem Zug zunächst nach Jena und anschließend weiter nach Erfurt gefahren sein könnte. Celin Heinicke benötigt dringend Betreuung und ist außerhalb ihrer gewohnten Umgebung zeitweise desorientiert. Deshalb werden nun dringend Zeugenhinweise zum derzeitigen Aufenthalt der Gesuchten erbeten.

Zur Personenbeschreibung:

- scheinbares Alter 12 bis 13 Jahre - ca. 150 cm groß - hagere Gestalt - dunkle lange Haare, nach hinten zum Zopf gebunden - trägt beidseitig Glitzerohrringe - 3/4 lange Hose - weißes T-Shirt - führt evtl. Sportrucksack bei sich

Hinweise zur Vermissten nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03672/417-1464 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -