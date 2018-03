Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Küchenbrand geht glimpflich aus

LPI-SLF: Küchenbrand geht glimpflich aus

Rudolstadt - Feuerwehr und Polizei rückten heute Morgen zu einem Brandfall in Rudolstadt aus. Nachbarn hatten gegen 08.00 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Scheinpflugstraße bemerkt und umgehend die Rettungsleitstelle alarmierte. Wenige Minuten später waren Einsatzkräfte der Rudolstädter Feuerwehr sowie der Saalfelder Polizei vor Ort. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Rauch aus einer Wohnung einer 85-jährigen Bewohnerin gekommen. Diese konnte zum Glück wohlbehalten angetroffen und nur vorsorglich zur Untersuchung an die Sanitäter übergeben werden. Nach aktuellen Informationen blieb die Dame unverletzt. In ihrer Küche brannte es im Backofen, was zu einer starken Rauch- und Rußentwicklung in der Wohnung führte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Feuer bereits wieder erloschen. Laut ersten Untersuchungsergebnissen könnte eine im Ofen vergessene Rolle Backpapier zu dem Feuer in dem angestellten Ofen geführt haben. Außer dem teilweise zerstörten Backofen und Rußablagerungen in Küche und Stube entstanden keine weiteren Sachschäden. Die betroffene Rentnerin wurde im Anschluss an die Untersuchungen ihrem Sohn übergeben, der sich um sie kümmerte. Weitere Bewohner des Hauses mussten nicht evakuiert werden.

