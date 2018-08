Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Lack zerkratzt

LPI-SLF: Lack zerkratzt

Rudolstadt - Unbekannte zerkratzten in der Zeit vom 20.08. bis 29.08.2018 den Lack eines in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße abgestellten Klein-Lkw, so dass ein Schaden von zirka 500 Euro entstand. Hinweise hierzu nimmt die Saalfelder Polizei unter Telefon 03671-560 entgegen.

