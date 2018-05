Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Ladendiebstahl durch den ...

LPI-SLF: Ladendiebstahl durch den Personaleingang

Schleiz - Am Samstag gegen 11:30 Uhr nutzte ein unbekannter Ladendieb die Warenlieferung eines Drogerie-Marktes am Neumarkt in Schleiz für einen dreisten Coup. Die circa 1.80m große, dunkelhaarige männliche Person verließ die Filiale mitsamt seines gefüllten Einkaufskorbes durch den offen stehenden Personaleingang und flüchtete in einen wartenden Pkw. Der Beuteschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden höflichst gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

