Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Leichtverletzt nach ...

LPI-SLF: Leichtverletzt nach Verkehrsunfall in Pößneck

Saalfeld - Am Donnerstag kam es gegen 08:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Pößneck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Pkw-Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin verlies zum Unfallzeitpunkt den Parkplatz des Kaufland mit dem Ziel, geradeaus über die Bahnhofstraße in die Saalfelder Straße zu fahren. Hierbei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden vorfahrtberechtigten 28-Jährigen und fuhr diesem frontal in die linke Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Gegen die 60-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet.

